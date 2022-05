Bicicincittà a Pontedera

Ritorna anche a Pontedera Bicincittà, la manifestazione promossa a livello nazionale dalla Uisp. L'appuntamento è per domenica 15 maggio (ritrovo e iscrizioni dalle ore 9 al circolo Galimberti, da dove è prevista la partenza alle ore 10) con un percorso cittadino facile e accessibile a tutti.

La manifestazione è stata presentata stamani in Comune da Domiziano Lenzi (presidente Uisp Valdera), da Donatella Turchi (segretaria generale del comitato Uisp locale), dai consiglieri comunali Emilio Montagnani (che ha la delega all'impiantistica sportiva) e Alice Paletta (associazionismo sportivo) e dall'assessore all'ambiente Mattia Belli.

"Bicincittà ritorna dopo tre anni di stop - ha detto Lenzi - è una manifestazione aperta a tutti che spinge verso l'attività sportiva e motoria e che, al tempo stesso, è ecosostenibile". "Si svolgerà su un percorso tutto interno alla città - ha aggiunto Montagnani - facendo scoprire angoli e punti spesso nascosti, tra Galimberti, Centro, Fuori del Ponte, Argine e Villaggi". "È una manifestazione rivolta alle famiglie e a portata di tutti, dai bambini agli anziani e che offre la possibilità di trascorrere una giornata diversa riappropriandosi di spazi urbani. Una iniziativa che unisce cultura urbana, educazione ambientale e sport.", ha detto Paletta.

"La quota di iscrizione è di quattro euro - ha chiarito Turchi - e ad ogni partecipante sarà data una maglietta. In più è prevista l'estrazione di una bici in omaggio". "Ringraziamo la Uisp e le altre realtà del territorio coinvolte in questa giornata di sport - ha sottolineato Belli - Bicincittà è una iniziativa rilevante per il messaggio che dà e cioè il contributo alla riscoperta della cultura ambientale e della mobilità sostenibile, temi sui quali, anche come Amministrazione Comunale, puntiamo molto". Alla manifestazione contribuisce anche Siat, che metterà a disposizione alcune bici.