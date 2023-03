Biciclettata di primavera a Vecchiano

Anche quest’anno il mese di aprile a Vecchiano inizia con la Fiera di Primavera, che si inaugurerà sabato 1° aprile con una biciclettata dedicata a grandi e piccoli. Fiab Pisa parteciperà organizzando un gruppo in partenza da Pisa: l’appuntamento è alle 13.30 da piazza dell’Arcivescovado; ai non soci Fiab sarà richiesto di stipulare l’assicurazione Rc (2€). Si raccomanda di presentarsi con bici in buono stato e dotate di camera d’aria di scorta. Per chi vorrà trovarsi direttamente a Vecchiano, l’appuntamento è in loco alle 14.30: i ciclisti sono invitati a decorare le bici con fiori, palloncini o qualcosa che ricordi la primavera e ci saranno doni per tutti. Per info: silvia@fiabpisa.it