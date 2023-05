Bientina, Street Food in piazza Vittorio Emanuele II

Quattro giorni di cucina itinerante con i migliori Food Truck provenienti da tutta Italia che porteranno nella piazza centrale del paese un tripudio di cibi, drink, sapori e profumi. Bientina si prepara al suo primo Street Food, che si svolgerà da giovedì 11 a domenica 14 Maggio in Piazza Vittorio Emanuele II. Un evento organizzato da Food Festival e Centro Commerciale Naturale I Love Bientina, con il patrocinio del Comune di Bientina e il contributo di Confesercenti Toscana Nord.

Il weekend lungo vedrà protagonista il cibo di strada in tutte le sue sfaccettature regionali: cannoli siciliani, arrosticini abruzzesi, hamburger, polenta, fritto di pesce, schiacciate toscane, bombette pugliesi e molto altro. Sarà possibile anche gustare birre artigianali e cocktails. Inoltre dei 10 Food Truck presenti, 2 saranno gluten free. Non mancheranno musica, spettacoli per bambini ed intrattenimento per tutte le età.