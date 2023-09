Acque e Fiab insieme per il 'Bike to work day'

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2023, e in collaborazione con la sezione pisana della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Acque organizza per venerdì 22 settembre il 'Bike to Work Day'. Un’iniziativa, quella del gestore idrico, che ha l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti in ambito urbano, dando impulso alla mobilità sostenibile. All’iniziativa aderiranno alcuni dipendenti di Acque che lavorano presso la sede di Ospedaletto: sarà l’occasione per scoprire i benefici fisici, psicologici ed economici derivanti dall’uso della bicicletta, e l’occasione informale per un’attività di team building.

Alcuni volontari FIAB accompagneranno i lavoratori-ciclisti dalla partenza fino all’arrivo, dove saranno inaugurate le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette. Ovviamente, verranno messe a disposizione anche le borracce per l’acqua - rigorosamente della rete idrica - per una iniziativa al 100% sostenibile e a emissioni zero.

La Settimana Europea della Mobilità, iniziativa promossa dalla Commissione europea e giunta alla sua ventunesima edizione, ha come scopo la promozione del cambiamento in favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre modalità di trasporto intelligenti e non inquinanti. Finalità che si coniugano perfettamente con l’evoluzione sostenibile messa in campo da Acque nel corso degli ultimi anni, in vari settori della propria attività, con l’obiettivo di contribuire al futuro del Pianeta e al contrasto ai cambiamenti climatici.