Biking-life Uscita di novembre - Gita al lago e poi tutti al mare

BIKING-LIFE è il nuovo progetto sportivo Arcadia che è fratello gemello, per il suo approccio metodologico, di WALKING-LIFE ®. L’obiettivo è quello di portare a pedalare ed insegnare ad andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con professionisti del settore.



Oltre al patrocinio del Comune di Pisa vede la preziosa collaborazione con La Belle Equipe, e nasce da un’idea di Francesco Simone, allenatore e coach di Walking Life, coadiuvato da Alberto di Sarli, che vede l’uso della bike in modo consapevole e dinamico.



I percorsi proposti sono tutti di facile-media difficoltà. Sono accessibili a tutti coloro che hanno già un’esperienza anche minima con l’uso della bicicletta, sia da città che mountain-bike o bici da corsa. Info: +39 329 917 5235 solo Whatsapp o info@arcadiapisa.it