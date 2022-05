Arcadia: biking life da Pisa al mare lungo la ciclabile del Trammino

Prima uscita di Biking-Life, un progetto pilota di 4 uscite che ha la filosofia di portare a pedalare, andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con Professionisti del Settore.

Domenica 22 maggio da Pisa al Mar Tirreno in circa 13 chilometri: è questo il percorso della Ciclabile del Trammino che segue il vecchio tracciato del tram, attraversando la SS Aurelia e proseguendo su una corsia ciclabile che corre parallela a Viale D’Annunzio fino al Mare.

Introduzione Teorica:LA BIKE come strumento di trasporto e divertimento. Posizione corretta in bici e tecnica di pedalata funzionale applicabile a tutte le tipologie di bici o uscita.

Programma



Ore 15:00 Ritrovo SMS – Viale delle Piagge – Lezione Teorica e a seguire Biking-Life fino a Marina di Pisa.

Ore 19:00 arrivo previsto in Città.?



PARTECIPANTI: MASSIMO 20 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.asdarcadia.com/category/biking-life/