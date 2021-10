La Fiera di San Costanzo si rinnova: successo a Ponsacco per l'edizione 2021

Una fiera più ricca e originale, con attrazioni ed eventi inediti capaci di dar vita a due giorni di autentico spettacolo per le strade del centro di Ponsacco. Nuova edizione di successo per la Fiera di San Costanzo organizzata dal Comune con Confcommercio Provincia di Pisa come capofila.

“Abbiamo costruito un programma più assortito e coinvolgente, che ci ha ripagato con uno spettacolo unico ed emozionante - commenta il presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli - questa nuova edizione della fiera voleva rappresentare una vera e propria rinascita e posso dire che siamo riusciti davvero nell'intento. Il centro di Ponsacco si è animato con spettacoli di una bellezza unica, dai funamboli agli artisti di strada con i loro eccentrici mezzi di trasporto, musica, mostre di pittura, il villaggio medievale, i giochi di un tempo che hanno visto divertirsi insieme nonni e nipoti, per un cartellone capace di richiamare un numeroso pubblico. Una vera e propria fiera per tutte le età, arricchita dalla direzione artistica di Fabio Saccomani della Compagnia Sabot e Martina Favilla di Antitesi Teatro Circo, dall'intramontabile fascino del luna park e dal mercato con i prodotti di numerose aziende del territorio”.

“Un'edizione mai vista per la qualità e la varietà del programma - afferma il responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - il nuovo format capace di coniugare innovazione e tradizione, nel rispetto delle misure di sicurezza, si è rivelato vincente per dare nuovo slancio a uno degli appuntamenti più attesi per Ponsacco. Eventi realizzati con queste caratteristiche sono fondamentali per portare benefici e opportunità al tessuto commerciale della città”.