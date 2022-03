È tempo di bilancio ossidativo: la salute al centro al San Rossore Sport Village

'Benessere in movimento. Facciamo un bilancio…ossidativo!'. Dopo mesi di pausa, San Rossore Sport Village torna a ospitare il Sabato del Village, il ciclo di eventi scientifici e culturali in collaborazione con la Casa di Cura San Rossore.

Il nuovo appuntamento, che inaugura l’inizio della bella stagione, è in programma per sabato 26 marzo e ha come tema lo stress ossidativo. A sviluppare l’argomento sotto due punti di vista differenti ma collegati sono Teresa Sichetti e Fausto Borella. La dottoressa Teresa Sichetti, dermatologa, parlerà di stress ossidativo, radicali liberi e benessere, spiegando perché è importante conoscere il nostro bilancio ossidativo. I radicali liberi sono entità molecolari presenti in ognuno di noi. L’aumento di quantità di alcuni di questi radicali liberi causa lo stress ossidativo, che a sua volta comporta un malessere generale (emicrania, dolori muscolari, sudorazione frequente) che, se non intercettato in tempo, può portare a problemi di salute più gravi e tumori. Le spiegazioni della dottoressa Sichetti saranno accompagnate dalla possibilità, per gli ospiti dell’evento, di misurare il proprio livello di stress ossidativo tramite la strumentazione adeguata fornita dalla dottoressa stessa. Nella lotta allo stress ossidativo, l’olio extravergine di oliva si dimostra un ottimo alleato: fonte alimentare antiossidante e di facile reperimento, aiuta a ridurre e a contrastare gli effetti dello stress ossidativo. A svelare tutti i segreti dell’olio EVO sarà Fausto Borella, critico enogastronomico e fondatore dell’Accademia Maestrod’olio. Il maestro Borella guiderà gli ospiti nella degustazione di quattro oli e terrà un breve workshop su come stabilire la qualità di un olio EVO.

Pochi posti disponibile solo su prenotazione: allenati@sanrossoresportvillage.it; 050 8068222