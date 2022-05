Bimbimbici 2022

Dopo due anni di interruzione forzata, quest’anno torna finalmente Bimbimbici, la tradizionale biciclettata di Fiab Pisa per i bambini dai 5 agli 11 anni. La manifestazione, giunta alla XXI edizione e organizzata in collaborazione con il Comune di Pisa, partirà da piazza XX Settembre la mattina di domenica 8 maggio e consisterà in una pedalata per le vie della città sgombre dal traffico.



Con questa iniziativa Fiab Pisa vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di promuovere la mobilità sostenibile moderando il traffico e creando zone 30 e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. Per i bimbi in particolare si chiedono percorsi sicuri casa-scuola.

Intanto i piccoli attendono con ansia di ritrovarsi e percorrere festosamente le strade in sella alla propria bici; per i meno esperti è previsto un percorso breve, per tutti gli altri una pedalata di circa 8 km. L’iniziativa in passato ha sempre incontrato il favore delle famiglie, raccogliendo diverse centinaia di partecipanti.



Il ritrovo è per le 9.30 e durante le operazioni preliminari i bambini saranno intrattenuti dai volontari di Fiab e di Uisp con varie attività ludiche. L’iscrizione alla biciclettata, obbligatoria solo per i bambini che pedalano autonomamente, costa 2€ (1€ per fratelli e sorelle). E’ consigliabile pre-iscriversi entro sabato 7 dall’homepage di Fiab Pisa o dal link https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfeHDQa7CBjcBKAJf0LmM06Kbc10Ar48DYuY_GgXQ-b0QlHdA/viewform