Bimbimbici 2024 a Pisa

Domenica 12 maggio si terrà la nuova edizione di 'Bimbimbici', la più grande manifestazione in piazza per la promozione della mobilità attiva e la diffusione dell'uso della bicicletta.

La pedalata cittadina sarà dedicata ai bambini ma aperta a tutti, diventando ogni volta un incontro gioioso tra amici di tutte le età per manifestare la voglia di vivere la città in libertà e che quest'anno vuole lanciare un segnale ancora più forte per richiedere che le strade siano luoghi sicuri dove tutti, soprattutto ciclisti e pedoni, possano trovare spazio.

Il ritrovo sarà alle 9.30 in piazza XX Settembre, e la pedalata si svolgerà con la scorta dei vigili urbani. Per i bambini più piccoli sarà previsto un percorso abbreviato. Solo i bambini che pedalano dovranno essere iscritti (2€, 1€ a testa per i fratelli) e durante le operazioni preliminari saranno intrattenuti dagli animatori Fiab e Uisp. Alla conclusione del giro saranno distribuiti uno snack e un gelato offerto dalla Gelateria De Coltelli.

È fortemente raccomandata la preiscrizione online compilando il modulo di registrazione. Tutte le informazioni sono nel volantino della manifestazione e sul nostro sito sono visualizzabili i due percorsi della pedalata.

La sera di sabato 11 maggio dalle 18 alle 20, la sede in via Garibaldi 33 sarà aperta per chi si vorrà mettere a disposizione per dare una mano nei preparativi, nelle operazioni di iscrizione e poi durante il corteo.

Modulo di registrazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPhjc1ltcM_tqSmWgsFKS_XrLiS9yK3cRRBCcnfYhlE6o-Eg/viewform