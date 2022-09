'Biodanza. musica e movimento espressivo” per Volterra22

Domenica 18 settembre l'Associazione di Promozione Sociale Chi vuol esser lieto sia… presenta per Volterra22 “BIODANZA. Musica e movimento espressivo” a Palazzo Ricciarelli Dello Sbarba con il patrocinio di Comune di Volterra, Consorzio Turistico Volterra Valdicecina e ADSI Sez. Toscana Delegazione Dimore Pisane.



Una attività esperienziale rivolta a tutti, mirata al benessere della persona, un contributo alla rigenerazione umana, obbiettivo della proposta sociale e culturale di Volterra, in generale del suo territorio e del particolare programma in corso quest’anno come prima città toscana della cultura.



La sessione guidata da Daniela Testa, insegnante esperta e qualificata, si terrà dalle 17:00 alle 19:00 nella Sala Grande dell’antica dimora situata nel centro di Volterra. Questa stanza, completamente affrescata con opere realizzate tra il Settecento e i primi del Novecento da artisti quali Lodovico Gamberotti e Menotti Caluri e porte e pavimento settecenteschi, è la più ampia del palazzo e anche una delle più grandi tra i palazzi volterrani, con alte finestre che la rendono luminosa e ben areata.



Un motivo in più per una visita alla città etrusca trascorrendo una giornata all’insegna della bellezza e della cultura tra storia, arte, scienza, enogastronomia e nella quale dedicare anche due ore specificamente al proprio corpo e alla propria mente con la Biodanza, letteralmente danza della vita.



Per partecipare occorre prenotare, i posti disponibili sono limitati.





Ingresso € 15