Birra, cibo e i 'Betta Blues Society' alla Stazione Leopolda di Pisa

Sabato 17 luglio, in occasione del BluesRiver, i Betta Blues Society, capitanati dalla voce di Elisabetta Maulo, arrivano alla Stazione Leopolda di Pisa con il loro nuovo album, 'Different Stories'. Si tratta del quarto lavoro in studio dei Betta Blues e segna un cambio radicale nel sound della band: le sonorità e gli strumenti acustici tipici del blues dei primi anni del secolo scorso lasciano spazio alle chitarre elettriche e alle sperimentazioni sonore legate al blues elettrico e a tutti i generi da esso derivati. Il nuovo disco è composto da nove brani originali e da una cover della tradizione blues dei primi anni del ‘900. Mixato e masterizzato da Niccoló Mazzantini all’Orfanotrofio Studio di Lorenzana (Pisa), 'Different Stories' uscirà per l’etichetta Il Popolo del Blues con distribuzione Audioglobe. I Betta Blues Society sono attivi da più di dieci anni in Italia e all’estero, hanno rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis nel 2018 e rappresenteranno l’Italia alla prossima edizione dell’European Blues Challenge. La formazione è composta da Elisabetta Maulo (voce e ukulele), Lorenzo Marianelli (chitarra elettrica e cori), Fabrizio Balest (contrabbasso e cori), Pietro Borsò (batteria e cori).

Durante la serata sarà possibile degustare le birre proposte da tre aziende artigianali e cenare con i vintage food truck. Le note blues saranno infatti accompagnate dalle spine del Birrificio Malcantone di Ozzano dell’Emilia (Bologna), del Piccolo Birrificio Clandestino di Livorno e di Radical Brewery di Capannori (Lucca), che presenteranno una selezione di birre artigianali di alta qualità. In abbinamento due food truck: Gao Street Food e Kare No Kuruma. In più il giornalista e sommelier Simone Cantoni accompagnerà gli interessati in un laboratorio di degustazione della birra artigianale. Le iscrizioni ai laboratori sono aperte sul sito: www.beeriver.it. Gli appuntamenti BluesRiver si svolgono all’aperto, con ingresso contingentato, mascherine, misurazione della temperatura, sanificazione. I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni.

