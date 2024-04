Bitcoin talk: cos’è bitcoin? perché adottarlo? inquina? e se lo hackerano?

Avete sentito parlare di Bitcoin ma poi le notizie mainstream vi hanno fatto avere una percezione negativa dell'argomento?



Siete imprenditori interessati ad accettare pagamenti in Bitcoin ma siete ancora titubanti?



Questo evento è pensato proprio per voi, una chiacchierata leggera che vi guiderà attraverso il mondo del Bitcoin, spiegandovi cosa è, le ragioni per adottarlo (spoiler: no, non per speculazione!), e svelando i falsi miti che purtroppo lo circondano in modo assiduo.



Cos'è Bitcoin e perché dovremmo adottarlo?



Il Bitcoin, con la sua crescente popolarità in tutto il mondo, sta rivoluzionando il concetto tradizionale di denaro. Tuttavia, capire appieno i fondamenti di questa tecnologia è fondamentale per sfruttarne il potenziale. Durante l'evento, esploreremo in modo chiaro e accessibile cosa sia il Bitcoin e quali benefici può offrire, senza cedere alle speculazioni che spesso lo accompagnano.



Svelando i Miti Comuni sul Bitcoin



Con la sua ascesa, il Bitcoin ha portato con sé un'enorme quantità di malintesi e false credenze. Questi miti possono ostacolare la comprensione e l'accettazione della criptovaluta. Ecco perché ci concentreremo su alcuni dei miti più diffusi e li sfateremo uno per uno, illuminando la realtà che si nasconde dietro di essi. Eccone alcuni:



1. Bitcoin è solo per speculatori: La Verità dietro l'Investimento



Uno dei miti più comuni è che Bitcoin sia destinato solo agli speculatori. Al contrario, esploreremo le molteplici ragioni per utilizzare Bitcoin al di là della pura speculazione. Dalla sicurezza delle transazioni alla facilità di trasferimenti internazionali, scoprirete come Bitcoin possa essere un valido strumento per le transazioni quotidiane e gli imprenditori.



2. Bitcoin è anonimo e quindi usato per attività illegali: La Verità sulla Privacy



La credenza che Bitcoin sia completamente anonimo ha alimentato la percezione che venga utilizzato per attività illegali. In realtà, analizzeremo il livello di privacy offerto dal Bitcoin e spiegheremo come sia possibile un uso legittimo e trasparente della criptovaluta.



3. Bitcoin è complicato: La Verità sulla Semplicità



Molti ritengono che l'uso del Bitcoin sia riservato solo a esperti tecnologici. Dimostreremo che, con le giuste informazioni, chiunque può comprendere e utilizzare il Bitcoin in modo sicuro e intuitivo.



Chi sono gli speaker? Vi presento Guybrush e Rikki



Questo evento informativo e coinvolgente sarà condotto, con mio grande onore ed entusiasmo!!, da due dei più importanti divulgatori Bitcoin in Italia, anche riconosciuti a livello internazionale: Rikki e Guybrush. Rikki, con la sua passione per la ricerca della verità, gira il mondo per esplorare le comunità nate sotto la bandiera Bitcoin, portando una prospettiva unica sul loro successo o fallimento. D'altro canto, Guybrush si occupa della parte tecnico-informatica e dell'implementazione di soluzioni legate al Bitcoin. Nel loro BIP Show, podcast settimanale, affrontano tutto quello che ruota attorno a Bitcoin con una grande onestà intellettuale.



Questa sarà un'opportunità unica ed imperdibile di apprendimento da due esperti del settore, che vi guideranno attraverso la rivoluzione finanziaria del Bitcoin!



Partecipate a questo evento informativo e coinvolgente per separare la verità dalla finzione riguardo al Bitcoin. È il momento di capire appieno il potenziale del Bitcoin e di fare scelte consapevoli nel mondo delle criptovalute!