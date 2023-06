Bocca di Serchio e la spiaggia di notte: escursione lunare

Una incredibile passeggiata nella realtà aliena ed unica che solo la luce della luna piena riesce a creare.

Partenza da Marina di Vecchiano, i partecipanti cammineranno lungo il Serchio, immersi in paesaggi veramente unici che li accompagneranno fino alla sua stupenda foce. Da lì risaliranno la costa fino agli stabilimenti balneari di Marina di Vecchiano per poi rientrare, per un sentiero interno, verso il nostro punto di partenza.



Distanza: 7km

Dislivello: 0 - sempre in pianura.

Costo; 15 euro

Max 25 persone

Modulo di iscrizione



Per info e prenotazioni:



3335219968