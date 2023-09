Da venerdì 8 a domenica 10 settembre si svolgerà la prima edizione della Body Art Convention: Tattoo, Piercing, Merchandising, Body Painting e Burlesque conquisteranno la Stazione Leopolda di Pisa in Piazza Guerrazzi.

Alla Body Art parteciperanno oltre 45 tatuatori professionisti provenienti da diverse regioni italiane. La città di Pisa diventerà così un importante punto di riferimento dove condividere abilità e aggiornamenti professionali. Alla Leopolda i visitatori potranno avvicinarsi alle tecniche e agli stili artistici proposti dai tatuatori partecipanti, regalandosi, perché no, il primo o l’ennesimo tattoo, realizzato in tutta sicurezza con il medesimo confort di uno studio. L’area espositiva sarà inoltre animata da un programma di seminari di approfondimento sulle tecniche realizzative degli stili ornamental, neotraditional, realistico e dei piercing.

I tatuatori si confronteranno nelle giornate di sabato e domenica nei contest Best Saturday, Best Sunday e Best in Show. I contest saranno presentati da Beatrice Di Meglio, Miss Pin Up Pisa Vintage 2022 e performer burlesque con il nome d'arte Sylene Le Fay. I vincitori dei contest riceveranno in dono le ambite opere artistiche realizzate da Simone El Rana. Grande estimatore di tatuaggi, arte, gioielleria e antiquariato, El Rana è autore di una collezione di gioielli e opere artistiche molto famose e apprezzate tra appassionati e professionisti. Il vincitore del Best in Show sarà inoltre ospite della Tattoo Week di Rio de Janeiro 2024.

Tatuaggi e piercing non esauriscono l’orizzonte delle arti applicate al corpo: le attività espositive saranno accompagnate da un ampio programma di esibizioni e spettacoli.

La sala prove della Leopolda accoglierà nelle tre giornate di svolgimento della Body Art i laboratori di burlesque e pole dance. ??

Venerdì 8 settembre alle h 21 i riflettori si sposteranno sul Dj set di Dome la Muerte e sul concerto dei Segreti di Hansel. Formata a Pisa nel 2017, i Segreti di Hansel sono una band alternative rock formata da Massimiliano Magni (voce e chitarra), Alessandro Contu (chitarra), Giulio Galleschi (basso) e Lorenzo Gaggini, (batteria).

Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 dimostrazioni di body painting live a cura di Eleonora Ishtara e Trame a Pois.

Sabato 9 settembre dalle h 19 l’Associazione Italo - brasiliana Encontro proporrà delle lezioni gratuite di Samba e Forrò.

Sabato 9 alle h 22 e domenica 10 settembre alle h 17.30 il famoso piercer brasiliano Alexandre Fuser svolgerà una performance di bodymodification.

Domenica 10 dalle h 15 alle 19 Antitesi Teatro Circo coinvolgerà i partecipanti con la parata itinerante Fures Temporis: oscuri viandanti, provenienti da un mondo arcano e lontano, generano magia e cambiamento, mutano umori e pensieri, ammaliando il pubblico con incantesimi e sortilegi.

Il programma sarà completato da due esposizioni molto particolari. Nel salone della Leopolda lo Studio Scripta Manent allestita Concepts, piccola mostra di idee per braccia vergini da inchiostro: proposte strambe nate da situazioni irreali dove il tatuato concede totale carta bianca al tatuatore accettando la proposta senza interferire con lo sviluppo artistico del tatuaggio finale.

La seconda esposizione è curata da Tuscany Street Runners, che nel pomeriggio della domenica allestirà una mostra di auto d’epoca provenienti dagli Stati Uniti. Saranno presenti anche espositori di merchandising con prodotti per tatuatori a cura di Bmd, abbigliamento, oggettistica e artigianato e alcuni Food Truck dove poter bere e mangiare durante la manifestazione.

Informazioni ingresso

Sarà possibile visitare la Body Art venerdì 9 settembre dalle h 15 alle 24, sabato 10 dalle h 10 alle 24 e domenica 11 settembre dalle h 10 alle 20.

Il biglietto d’ingresso, pari a 10 Euro, può essere acquistato on line sul circuito CiaoTicket o all’ingresso della Stazione Leopolda (ingresso gratuito fino a 13 anni).

Per motivi igienici non è ammesso l’ingresso di animali.

L'evento è organizzato dalle Associazioni Ganzo! Eventi Culturali e Casa della Città Leopolda. Si ringrazia Stefano Tognoni dello studio Nocturno Tattoo di Cecina per la preziosa collaborazione.