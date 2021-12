Bolle e filastrocche per un magico pomeriggio al Teatro di Bo'

'CircoRibolle' e 'DIRE, FARE, BACIARE. Festival di teatro contro-corrente' presentano uno spettacolo unico ed emozionante: 'Ci vuole un fiore'. Così le canzoni di Gianni Rodari, portate al successo in un famossissimo disco di Sergio Endrigo e interpretate per la prima volta dal vivo, approdano al Teatro di Bo' di Santa Maria a Monte. Un vero e proprio viaggio poetico in musica che fa ascoltare le più famose favole e filastrocche del Novecento fluttuanti tra le bolle. Grazie agli arrangiamenti originali suonati dal vivo, ai dialoghi scherzosi, alle poesie stimolanti e alla magia sospesa delle bolle di sapone, lo spettacolo si presenta come un trionfo di intelligenza e un'allegra provocazione, un laboratorio di poesia interattivo con decine di ritornelli ripresi continuamente in coro dal pubblico. Parole, musica e bolle di sapone. Ma anche giochi, gag e nonsensi creativi per raccontare ai bambini di ogni età il genio del maestro più conosciuto d'Italia. Insomma, una gioia per gli occhi e per le orecchie.

I biglietti sono in vendita online al link www.vivaticket.com/it/ biglietto/ci-vuole-un-fiore/ 170297, con l'aggiunta di 1,20 euro di prevendita a biglietto, oppure presso la Biglietteria del Teatro di Bo' (Il Foyer e il Caffè del Teatro aprono 2 ore prima dello spettacolo)

Informazioni e prevendita al numero +393711272850