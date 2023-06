Una domenica pomeriggio perfetta: una facile escursione, un tramonto strepitoso ed una aperitivo/degustazione in cantina.



C’è un segreto a Massaciuccoli, oltre la bellezza del lago, il fascino delle terme romane e la magia del tramonto e che aggiunge un altro livello esperienziale al vivere questo luogo.

In segreto si coltivano delle vigne ed in segreto vengono prodotti dei vini e l’unico prosecco della costa toscana.



Con il Bollicine Trek i partecipanti esploreranno a piedi l’area del lago, poi saliranno sulle sue colline ed infine scenderanno, dall’alto alla tenuta Mariani, dove degusteranno vini tra cui i brut, unici della produzione “in segreto”.



????? ??????????????

Prezzo: 35 euro ( 15 escursione + 20 degustazione)

Include: Servizio guida, escursione, degustazione di vini e tagliere di prodotti toscani

Ritrovo ore 17:30

Fine ore 21:30 c/a



???? ????????

Distanza: 5km

Impegno: Facile

Prenotazione obbligatoria - max 25pax



????????

Per info e prenotazioni

Info@azimut-treks.com

Giulio - 3395675637

www.azimut-treks.it





https://forms.gle/ej8mvZF9ergj5cYZ7