Bombe 1943

In occasione dell'80° anniversario del Bombardamento sulla città un tour cinematografico notturno che attraverso proiezioni ed audio permette di rivivere in prima persona la storia della città, dedicata specificamente al 31 agosto 1943. Dall'entusiasmo dell'entrata in guerra ai primi allarmi aerei, dai rifugi alla convinzione che "la città della Torre" sarebbe stata risparmiata. Fino alle 13:01 del 31 agosto del 1943. In 7 minuti entra di colpo nell'orrore della guerra. Interi quartieri vengono rasi al suolo: Sant'Antonio, Porta a Mare, la stazione, la Saint-Gobain, il Canale dei Navicelli. Testimonianze dirette, archivi, diari per non dimenticare.

Una serata speciale realizzata con il supporto della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, e in collaborazione con Biblioteca Franco Serantini e MUMU.

Fra i collaboratori di questa iniziativa anche il musicista Francesco Bottai.

Costo del biglietto: 12€



Durata: 90 minuti circa