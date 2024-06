Book date - Lo speed date per appassionatə di libri

Ami leggere? Vorresti conoscere persone che come te amano perdersi tra le pagine?

Vieni al Book Date, il primo speed date per appassionat? di libri!



Porta il tuo libro preferito (oppure quello che porteresti su un'isola deserta oppure semplicemente a una storia che ti ha appassionato ultimamente), avrai 5 minuti per consigliarlo alla persona seduta davanti a te, che poi a sua volta ti racconterà il proprio.



Ogni 10 minuti - din don! - suona il campanello e le coppie cambiano posto.

Alla fine, chi riesce a convincere almeno un altr? partecipant? ad acquistare il proprio libro vince un aperitivo omaggio e chi decide di acquistare un libro consigliato avrà il 10% di sconto sul prezzo di copertina.



Per una migliore organizzazione della serata compila questo modulo con i dati richiesti entro il 18 giugno: https://bit.ly/3VtiQ5K