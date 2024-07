Book date | Lo speed date per chi ama i libri a Pontedera

Ami leggere? Vorresti conoscere persone che come te amano perdersi tra le pagine?

Vieni al Book Date, il primo speed date per chi ama i libri!



Porta il tuo libro preferito (oppure quello che porteresti su un'isola deserta oppure semplicemente a una storia che ti ha appassionato ultimamente), avrai 5 minuti per consigliarlo alla persona seduta davanti a te, che poi a sua volta ti racconterà il proprio.



Ogni 10 minuti - din don! - suona il campanello e le coppie cambiano posto.

Alla fine, chi riesce a convincere almeno un altr? partecipant? ad acquistare il proprio libro vince un aperitivo omaggio e chi decide di acquistare un libro consigliato avrà il 10% di sconto sul prezzo di copertina.



Per una migliore organizzazione della serata compila questo modulo con i dati richiesti entro il 22 luglio: https://bit.ly/3VVQYpN