'Borgata in festa' a Pontasserchio

Torna a Pontasserchio, in via Vittorio Veneto, la terza edizione di 'Borgata in festa'. L’appuntamento è per giovedì dalle 18 alle 24 con l’organizzazione della Casa del Popolo di Pontasserchio e della Pasticceria Artigiana Dolci con la collaborazione di Confesercenti Toscana Nord, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest nell'ambito di Terre di Pisa e il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.

Tra le principali novità la collaborazione per la parte artistica con l'Associazione Antitesi, che da quest'anno gestisce il Teatro Rossini di Pontasserchio e realizzerà performance itineranti con personaggi luminosi, e con Confesercenti Toscana Nord. Un'altra novità nel programma sarà il coinvolgimento del dj set Ricky, Simone e Max. Tra le conferme degli anni passati che contribuiscono ad arricchire il programma lo shopping sotto le stelle con il mercatino di artigianato, la palestra musicale di Michele Del Pecchia, il body painting e la bici delle storie per i più piccoli.