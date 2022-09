Borgo da paura - Halloween a Montecatini Val di Cecina

Il Borgo di Montecatini si animerà con artisti di strada che coinvolgeranno il pubblico con spettacoli di fuoco: fachiri, giocolieri, trampolieri, circensi ed acrobati creando atmosfere da brividi.

L'appuntamento è per il 31 ottobre presso il Borgo di Montecatini Val di Cecina dalle ore 16:00 con trucca bimbi e giochi per i più piccoli ed a seguire artisti di strada:

- Spettacoli Itineranti

TRAMPOLIERI ITINERANTI: LA SPOSA CADAVERE E LA BESTIA

SPETTACOLO DI CIRCO E MAGIA: ROCAMBOLESCO

SPETTACOLO DI CIRCO, ACROBATICA AEREA E LUCE: THE WHITE RABBIT

SPETTACOLO DI FUOCO, ACROBATICA E GIOCOLERIA: IL DRUIDO

- Cena Itinerante

Ingresso Gratuito







Instagram

www.instagram.com/prolocomontecatinivc/



Canale Telegram

https://t.me/prolocomontecatinivc



Sito Internet

https://proloco-montecatini-val-di-cecina.business.site/



usa i nostri Hashtag

#promontecatini #prolocomontecatinivc #montecatinivaldicecina #borgodapaura #unborgodapaura