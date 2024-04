Botteghe aperte per le Giornate Europee dei Mestieri d'Arte

Due luoghi molto diversi ma accomunati al proprio interno dalla voglia di sperimentare e di realizzare oggetti unici nel proprio genere, che si richiamano ad un’antica tradizione. Sono il laboratorio di tessitura Laura de Cesare a Pisa e 'Il Carato', la bottega orafa di Arianna Celleno e Sandra Ugolini a Cascina. Entrambe partecipano alle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, la manifestazione nata in Francia e promossa dall’Institut National des Metiers d’Art di Parigi, che in Toscana viene organizzata da oggi 2 aprile al 7 aprile da Artex in collaborazione con Unicoop Firenze grazie al supporto del World Crafts Council Europe e del progetto Crafting the Future, co-finanziato dalla Commissione Europea.

Laura de Cesare, nel suo laboratorio di tessitura di Pisa, progetta e produce opere tessili e pezzi unici per l’arredamento e l’abbigliamento, privilegiando le fibre naturali, in particolar modo il lino, la seta, il cachemire ed altre lane pregiate. Ciò che affascina degli intrecci tessili è l’estrema sintesi del loro linguaggio tecnico, il loro 'codice' e la loro tridimensionalità. In questo ambito, libera dalle regole imposte dalla realizzazione di oggetti d’uso, si esprime costruendo tessuti che occupano lo spazio come sculture. Sarà possibile partecipare ad una visita guidata al suo laboratorio dove la Maestra Artigiana si dedica allo studio ed all’elaborazione contemporanea di intrecci tessili antichi. E'prevista la visita al laboratorio di progettazione del tessuto e tessitura su telai a mano con la possibilità di sperimentare di persona la tessitura a mano su piccoli telai allestiti con tessuti storici toscani di cui si racconteranno la storia e i miti. La bottega sarà aperta venerdì 5 aprile dalle 10 alle 17. Disponibile ad ospitare gruppi fino ad un massimo di 6 persone. Le visite si terranno presso la sede di via Montanelli 83, Pisa Prenotazioni: info@ lauradecesare.it, www. lauradecesare.it..

Nella trecentesca torre civica di Cascina ha sede 'Il Carato', la bottega orafa di Arianna Celleno e Sandra Ugolini che disegnano e realizzano gioielli artistici. Durante le Gema sarà possibile, su prenotazione, visitare il laboratorio ed assistere a dimostrazioni delle varie fasi della lavorazione del gioiello partendo dalla fusione del metallo a cera persa. La bottega sarà aperta giovedì 4 e domenica 7 aprile dalle 10 alle 17. Disponibile ad ospitare gruppi fino ad un massimo di 6 persone. Le visite si terranno presso la sede di Corso Matteotti 119, Cascina (PI). Prenotazioni: info@ilcarato. com – 050 701770 www.ilcarato.com.

La partecipazione ai laboratori sarà gratuita.

(foto da sito Laura de Cesare)