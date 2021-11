Il Brasile arriva a Marina di Pisa con il samba di Bahia

La Giornata della Coscienza Nera, celebrata ogni 20 novembre, è una festività nazionale del Brasile che ha l’intenzione di sollevare interrogativi sul razzismo, la discriminazione e la disuguaglianza sociale, e anche quella di promuovere attività che valorizzano la cultura di matrice africana e la sua importanza nella costruzione della società brasiliana. Per celebrare questa data, l’associazione italo-brasiliana Encontro vi invita ad una giornata di immersione nella cultura afro-brasiliana. L'evento avrà luogo sabato 20 novembre a partire dalle 15 al Circolo Arci Il Fortino, lo storico presidio culturale che ha sede nel cuore di Marina di Pisa, in via della Sirenetta 6. In programma ci sono due stage: percussioni afrobrasiliane, con Riccardo Neri, e Samba no Pé, con Tatyana Muller di Samba na Italia. Gran finale con il Samba de Roda condotto dal maestro di capoeira Mestre Venenoso, per mettere in pratica tutto quanto è stato appreso nei laboratori precedenti. Poi, la tradizionale cena, con il tipico piatto brasiliano, la feijoada, cucinata da una vera baiana: Tânia.

Infine, la Roda di Samba do Encontro, con un repertorio speciale in omaggio alla Bahia, stato del nordest del Brasile le cui espressioni culturali sono marcate di enorme influenza africana, e che è anche la culla del samba più tradizionale. Sono necessari green pass e tessera Arci. Prenotazioni allo 05036195

Programma:

Ore 15:00 - Laboratori

- Percussioni Afrobrasiliane con Riccardo Neri

- Laboratorio di Samba no Pé con Tatiana Muller

Con possibilità di provare entrambi i corsi.

- Samba de Roda (in forma di stage) con Mestre Venenoso

Ore 20:30 Cena

Ore 22:00 Roda de Samba La cena sarà a base di feijoada, con opzione vegetariana, un dolce e una bevanda.

Prezzi: 18 € cena e concerto; 12 € per i ragazzi da 6 a 13 anni; gratuito per i bambini sotto i 5 anni

Promozioni: Cena+Concerto+stage 25 €

Solo stage (1 o tutti) 15 €

Solo concerto 5 € con bevuta

Per informazioni:

https://www.facebook.com/ pisabrasile

associazioneencontro@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...