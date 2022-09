'Briciole di felicità' - Spettacolo per bambini

Domenica 2 ottobre alla Città del Teatro sarà in scena "Briciole di Felicità", la nuova coproduzione di Fondazione Sipario Toscana e Teatro Linguaggicreativi, un progetto di ArteVOX Teatro.



Lo spettacolo, per bambini dai 3 anni, è ispirato al libro "Il venditore di Felicità" di Davide Calì e Marco Somà e racconta la storia degli abitanti di un villaggio accumunati tutti dall’essere tristi.

Chi avrà rubato loro la felicità?



«Non lontano da qui esiste un luogo di case sospese...

ll giorno nasce portando via gli ultimi sogni e le dita rosa dell'aurora sfiorano i tetti e bagnano le piccole dimore.

Ognuna di esse ha un proprietario, molto solo e triste, intento alla cura delle proprie cose...

Lo spettacolo racconta la storia degli abitanti di questo villaggio, fatto di casette sospese. Ciascuna di esse rappresenta un micromondo abitati da strani personaggi, accumunati tutti dall’essere soli, isolati, distanti l'uno dall'altro e inevitabilmente tristi. Un giorno, arriva il venditore di felicità che vende barattoli di felicità. Gli abitanti li comprano ma al momento di aprirli scoprono che sono vuoti.

Nel villaggio c'è un altro essere, si chiama Ohibò, e lui è ancora più strano degli altri, è diverso dagli altri, lui è felice. Probabilmente ha rubato lui la loro felicità. Inizia così un'avventura alla ricerca della felicità che porterà gli abitanti del villaggio a uscire dalle loro case, a relazionarsi tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero. Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di aver scoperto il segreto della felicità.»



La rassegna di spettacoli per famiglie "Domenica a Teatro" proseguirà il 9 ottobre con "Vita da burattini" del Teatro della Tosse, con i burattini disegnati da Emanuele Luzzati.



BRICIOLE DI FELICITA'

di Anna Maini

ispirato a Il Venditore di felicità di Davide Calì e Marco Somà, Kite Edizioni

regia ArteVOX Teatro

consulenza artistica David Faraco

con Alessia Candido e Matteo Piovani

pupazzi Marco Lucci, Laborincolo

illustrazioni Rossana Maggi

video design e scene Maria Elena Fusacchia

musiche originali Gipo Gurrado

direttrice di produzione Marta Galli

segreteria di produzione Isabella Procaccini

Si ringraziano Giorgia Goldoni e Nadia Milani





DOMENICA 2 OTTOBRE ORE 17

teatro di figura con pupazzi

dai 3 anni

durata 60’

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€+dp



Presso la biglietteria del teatro:

dal lunedì al venerdì 10-14

mercoledì 10-14 e 17-19



