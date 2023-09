Bright 2023. Attività rivolta alle scuole nei musei di Ateneo

Il 29 settembre torna Bright 2023. La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana con un programma ricco di eventi. Come ogni anno parteciperà anche il Sistema Museale di Ateneo, con aperture straordinarie, mostre, visite guidate e laboratori. In particolare la mattina del 29 settembre è dedicata alle scuole con percorsi gratuiti organizzati per promuovere il patrimonio storico, artistico, naturalistico e scientifico dei musei di Ateneo.



Ecco il programma delle iniziative per le scuole.



Venerdì 29 settembre 2023

ORTO E MUSEO BOTANICO

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56, Pisa

- L’Orto e Museo Botanico: luogo di eccellenza per la ricerca scientifica multidisciplinare

Attività didattica rivolta alle scuole

Visita guidata all’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa

?Venerdì 29 settembre, ore 9:30 e ore 11:00

Durata attività: 60 minuti

2 turni, ore 10:00 e ore 11:00

Numero massimo: 4 classi, 25 studenti per classe

Evento gratuito riservato alla Scuola Secondaria di Primo Grado e alla Scuola Secondaria di Secondo Grado

Partecipazione su prenotazione

Informazioni: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Prenotazione tramite e-mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE “Edda Bresciani”

Via San Frediano 12, 56126 Pisa

- Non solo piramidi: il mondo egizio dell’aldilà

Attività didattica rivolta alle scuole

La visita guidata alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” permetterà di scoprire il mondo dell’aldilà egizio attraverso la visione di alcuni dei suoi più significativi reperti.

?Venerdì 29 settembre, ore 10:00 e ore 11:30

Durata attività: 45 minuti

2 turni: ore 10:00 e ore 11:30

Numero massimo: 2 classi, 23 partecipanti (docenti compresi)

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria

Partecipazione su prenotazione

Informazioni: educazione.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it

Prenotazione tramite e-mail a: educazione.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it



MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9, 56125 Pisa

- Alla scoperta del Museo della Grafica di Pisa

Attività didattica rivolta alle scuole.

Accompagnati da una speciale guida, visiteremo le sale del museo ricche di tracce del passato, e conosceremo meglio le opere della collezione attraverso giochi e passatempi.

Venerdì 29 settembre, ore 10:00 e ore 11:30

Durata attività: 60 minuti

2 turni: ore 10:00 e ore 11:30

Numero massimo: 2 classi; 25 studenti per classe

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria (classi II-V classe) e Scuola Secondaria di Primo Grado (classe I)

Partecipazione su prenotazione.

Informazioni: 050 2216059 / 070



MUSEO ANATOMICO VETERINARIO

Viale della Piagge 2, Pisa

- Lo scheletro animale: archivio di informazioni anatomiche e comportamentali

Attività didattica rivolta alle scuole

L’attività permetterà ai partecipanti di conoscere lo scheletro degli animali domestici e il legame con la loro etologia.

Venerdì 29 settembre 2023, ore 9:00, ore 10:00 e ore 11:00

Durata attività: 1 ora

Numero massimo: 20 studenti per ciascun turno

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado

Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili entro lunedì 25 settembre 2023.

Informazioni e prenotazioni: info.mav@sma.unipi.it



MUSEO DI ANATOMIA UMANA “Filippo Civinini”

Scuola Medica, Via Roma 55, 56126 Pisa

- Alla scoperta delle mummie

Attività didattica rivolta alle scuole

I partecipanti saranno guidati alla scoperta delle tecniche di conservazione del corpo umano, fra mummie naturali e mummie artificiali

?Venerdì 29 settembre, ore 9:00, ore 10:00 e ore 11:00

Durata attività: 60 minuti

3 turni: ore 9:00, ore 10:00 e ore 11:00

Numero massimo di partecipanti: 25 studenti a turno

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

Informazioni e prenotazioni: info.mau@sma.unipi.it



LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)

Via dei Macelli 2B / via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni) – Pisa

- Esperimenti scientifici interattivi per le scuole alla Ludoteca Scientifica

Attività didattica rivolta alle scuole

La Ludoteca Scientifica nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico più eterogeneo alla Scienza. I visitatori possono cimentarsi di persona con oltre cinquanta installazioni e sperimentare forza, movimento, energia, immagini reali e virtuali, luce e colori, onde e suoni, elettricità e magnetismo.

?Venerdì 29 settembre, ore 10:00 e ore 11:00

Durata attività: 60 minuti

2 turni: ore 10:00 e ore 11:00

Numero massimo: 40 studenti a turno

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

Partecipazione su prenotazione

Informazioni: ludotecascientifica@gmail.com

Prenotazione tramite e-mail a ludotecascientifica@gmail.com



GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa

- Caccia alla statua! Alla scoperta della Gipsoteca di Arte Antica e dei suoi tesori

Attività didattica rivolta alle scuole

Dopo una breve introduzione alla Gipsoteca e alla sua collezione di arte greca, etrusca e romana, i partecipanti si cimenteranno in una “caccia alla statua” durante la quale dovranno risolvere una serie di indovinelli e altri enigmi, imparando a osservare e a interpretare le opere individuate.

?Venerdì 29 settembre, ore 10:00 e ore 11:30

Durata attività: 60 minuti

2 turni: ore 10:00 e ore 11:00

Numero massimo: 25 partecipanti per classe

Evento gratuito riservato alla Scuola Primaria (classe V), Scuola Secondaria di Primo Grado (classe I)

Partecipazione su prenotazione



Prenotazione tramite e-mail a educazione.gipsoteca@sma.unipi.it