Bright 2023. La notte europea della ricerca nei musei di Ateneo

Il 29 settembre torna Bright 2023. La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana con un programma ricco di eventi. Come ogni anno parteciperà anche il Sistema Museale di Ateneo, con aperture straordinarie, mostre, visite guidate e laboratori.



La mattina del 29 settembre è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado.



Tutte le iniziative sono?gratuite?con?prenotazione?obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.



ORTO E MUSEO BOTANICO

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56, Pisa



- Non solo utili: le piante del Mediterraneo e i loro adattamenti

In Largo Ciro Menotti sarà presente lo stand dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa.

Dalle ore 16:30, Largo Ciro Menotti

Evento gratuito – Ingresso libero

Accessibile alle persone con disabilità



- Mediterraneo: culla della Botanica moderna

Talk con Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo Botanico

Ore 17:00, Libreria Ghibellina, Borgo Stretto 37

Evento gratuito – Ingresso libero

Accessibile alle persone con disabilità



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE “Edda Bresciani”

Via San Frediano 12, 56126 Pisa



- Il mondo dell’aldilà nell’antico Egitto – Visita guidata alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”

Visite guidate in due turni

Ore 17:00 e ore 18:00, durata media visita: 40 minuti

Evento gratuito rivolto a studenti, adulti e bambini

Partecipazione su?prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili

Numero massimo: 23 partecipanti

Non accessibile alle persone con disabilità

Informazioni e prenotazioni: info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it



MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9, 56125 Pisa



- Visite guidate alle? mostre in corso? in due turni

Ore 16:00 e ore 17:00, durata media visita: 60 minuti

Evento gratuito rivolto a studenti, adulti e bambini

Partecipazione su?prenotazione?fino a esaurimento dei posti disponibili

Accessibile alle persone con disabilità

Informazioni e prenotazione: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



MOSTRA HELLO WORLD! (organizzata dall’Università di Pisa e dal Museo degli Strumenti per il Calcolo)

Polo Le Benedettine – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16



- Visite guidate alla mostra Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone in due turni

Ore 16:00 e ore 17:00, Durata: 45-60 minuti.

Evento gratuito. Partecipazione su?prenotazione?fino a esaurimento dei posti disponibili

Accessibile alle persone con disabilità

Informazioni e prenotazioni: https://www.msc.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/



MUSEO ANATOMICO VETERINARIO

Viale della Piagge 2, Pisa



- La domesticazione del cane e l’ammansimento del gatto

Il Museo Anatomico Veterinario organizza un laboratorio per conoscere meglio due dei più comuni animali domestici, il cane e il gatto.

Il laboratorio è rivolto a ragazzi e studenti.

Ore 10:00, Durata attività: 60 minuti

Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili entro lunedì 25 settembre 2023.

Informazioni e prenotazioni: info.mav@sma.unipi.it



MUSEO DI ANATOMIA UMANA “Filippo Civinini”

Scuola Medica, Via Roma 55, 56126 Pisa



- Alla scoperta delle mummie

I partecipanti saranno introdotti ad alcune tecniche di conservazione del corpo umano, fra mummie naturali e mummie artificiali

Dalle ore 9:30 alle ore 17:30

Evento gratuito rivolto a studenti, adulti e bambini – Ingresso libero

Accessibile alle persone con disabilità

Informazioni: info.mau@sma.unipi.it



MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Aula SMED_LAB_PC – Scuola Medica, Via Roma 57, Pisa

- La bambina dimenticata: studio bioarcheologico di una mummia infantile di epoca preantibiotica da Viareggio

Attività in sede presso l’Aula SMED_LAB_PC

Conferenza e visita alla collezione di paleopatologia.



Ore 16:00, durata media visita: 60 minuti

Evento gratuito rivolto a studenti, adulti e bambini – Ingresso libero

Accessibile alle persone con disabilità

Informazioni: ?info.map@sma.unipi.it



LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)

Via dei Macelli 2B / via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni) – Pisa



- MiniLus itinerante – Esperimenti scientifici interattivi

Dalle ore 16:30, Largo Ciro Menotti

Evento gratuito – Ingresso libero

Accessibile alle persone con disabilità





