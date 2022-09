Bright Night 2022: il programma di Pisa

L'inaugurazione della Bright Night è prevista alle ore 16 in Piazza XX Settembre alla presenza dei rappresentanti dei vari enti e delle autorità cittadine. Di seguito i programmi con i link per prenotarsi alle 5 'Piazze della Ricerca' di Pisa.

Siamo pronti per i robot emotivi?

Logge dei Banchi/Piazza XX Settembre

Una piazza per raccontare il rapporto tra esseri umani e robot, la dimensione emotiva dell’intelligenza umana, le nuove tecnologie e la loro applicazione nella nostra vita quotidiana (salute, lavoro, ambiente). Adulti e bambini potranno 'incontrare' i robot della Scuola Sant’Anna, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e del Centro Piaggio dell’Università di Pisa e ascoltare i ricercatori parlare dell’interazione uomo-robot.

Arte pubblica, memoria culturale e cambiamento sociale

Piazza dei Cavalieri

In che modo il patrimonio culturale e l’arte pubblica possono aiutarci a riformulare il passato e il presente per creare un futuro più inclusivo? La Piazza propone una serie di attività per esplorare le riflessioni e i contributi dei ricercatori all'intersezione tra arte, storia, filosofia e sociologia. Verranno celebrati i “200 anni dalla decifrazione dei geroglifici” con gli egittologi dell’Università di Pisa. La realtà virtuale per i musei e per l’arte sarà al centro delle attività proposte da CNR, Dipartimento di Ingegneria civile e industriale e Scuola Normale Superiore, che offre ai bambini un “viaggio” tra gli “Stemmi dei Cavalieri di Santo Stefano”.

Cosa stiamo mangiando?

Piazza Santa Caterina

Il rapporto dieta-salute-ambiente e i temi della sana alimentazione e del consumo consapevole e sostenibile illustrati attraverso demo, laboratori, giochi e talk. Tra le attività proposte 'Gli alimenti nutraceutici' (Cnr), 'Il cibo di genere' (Scuola Sant’Anna), 'Alimenti in pillole: proprietà nutraceutiche degli alimenti e dei loro scarti' (Dipartimento di Farmacia) e le 'Lenti innovative per smartphone per l’analisi di acqua e cibo' (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione).

Non c’è un pianeta B

Piazza Dante/Palazzo La Sapienza

La biodiversità, la crisi climatica e il suo impatto sull’ambiente e le nostre vite, le nuove tecnologie per lo studio e il monitoraggio dello stato della Terra sono al centro delle attività organizzate in questa Piazza. I visitatori potranno giocare a 'Sustainable Taboo' e mettersi alla prova sulle loro conoscenze sulla sostenibilità? (Destec, Università di Pisa) e incontrare 'ANYmal', il cane-robot che monitora gli habitat naturali (Centro di ricerca E. Piaggio). I bambini scopriranno i 'Segreti delle rocce vulcaniche' con i laboratori dell’Ingv.

Odissea nello spazio

Largo Ciro Menotti

Un viaggio nello spazio attraverso il racconto delle ultime scoperte di astrofisica e cosmologia, con incursioni nella letteratura fantascientifica. Tra le attività proposte 'La ricerca nell’INFN: dagli esperimenti nello spazio alla medicina del futuro' (INFN), 'Virgo in ascolto del cosmo' di EGO-Virgo, 'Scienza, fantascienza e quiz. Una cavalcata (a premi) nello spazio e nel tempo' (Dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica e Museo del Calcolo, Università di Pisa).

Passeggiate con la Scienza

La passeggiata della salute

A cura di Cristina Spalletti (CNR)

Passeggiata alla scoperta dei Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano e dei loro stemmi: piazza, chiesa, palazzo e una Digital Library

A cura di Monia Manescalchi (Scuola Normale Superiore)

Geocamminata: a spasso per Pisa con gli occhi del geologo

A cura di Antonio Cascella (INGV)

Le cicatrici dei Beni Culturali: un racconto dell'arte attraverso la materia del Camposanto Monumentale di Pisa

A cura di Francesca Di Turo (Scuola Normale Superiore)

Tracce antiche e orientali in Piazza dei Miracoli

A cura di Luisa Andriollo, Margherita Facella, Andrea Raggi, Chiara Tommasi (Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere)

Trova le Pietre: caccia in Piazza dei Miracoli

A cura di Marco Lezzerini, Stefano Pagnotta (Università di Pisa, Dipartimento di Scienze della Terra)

Visite guidate alla Sala della biodiversità del Museo

A cura del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa

Visite guidate allo scavo archeologico del giardino della chiesa di S. Sisto

A cura di Federico Cantini, Chiara Tarantino (Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere