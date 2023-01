Briseide, spettacolo teatrale a Capannoli

????????, di Fabrizio Meini

(??????? ??????)

con Stefania Pugi, Elena Guidi, Irene Barsotti, Denise Daini, Barbara Macchia, Lucia Malacarne, Cristina Quattrini, Antonella Vezzosi

regia Fabrizio Meini



Omero non fa parlare Briseide, riservandole un ruolo di donna-oggetto, come nell’immaginario contemporaneo la sua figura è sempre stata relegata al ruolo di schiava.

Fabrizio Meini invece a Briseide dà voce e le costruisce una vita e una storia, trasformandola in una donna libera e intensa, capace di parlare con assoluta naturalezza dello stretto rapporto personale tra Patroclo e Achille così come del suo trasporto erotico per il 'nemico' Achille.



***

Opera terza classificata

5° Premio letterario Artena

ARTENA (Roma) 2021

Menzione d’onore

Premio “Teatro in cerca d’Autore” 2021

AVEZZANO (AQ)

Opera finalista

Premio Internazionale di Letteratura Città di Como

VIII edizione – Anno 2021 – COMO

Menzione d’onore della Giuria

Premio Nazionale Letterario “Città di Ascoli Piceno”

III Edizione – 2021

ASCOLI PICENO

PRIMO PREMIO “SIPARIO” 2022



MILANO