'Brucia la notte' a Pisa: un romanzo fantasy e transfemminista

Il fantasy transfemminista arriva a Pisa grazie a Michela Monti e Tiffany Vecchietti, autrici di 'Brucia la notte', pubblicato da Mondadori a ottobre 2023.

Venerdì 1° marzo 2024 alle ore 18:00 le due autrici saranno ospiti della Libreria 'Tra le righe' di Leonardo Giovacchini per presentare il loro romanzo.

A introdurre e dialogare con loro ci saranno Giulia Seclì e Frida Morganti dell'Oriental Book Club (podcast e progetto di divulgazione letteraria).



«Nessuno entra.

Nessuno esce.

Noi siamo nessuno.»

Ani e Bianca sono prigioniere nel Campo di Raccolta, costrette a lavorare come Raccoglitrici di sale per ottenere l'oro bianco, unica risorsa energetica rimasta su un pianeta ormai al collasso. Considerate "nessuno" dalle autorità, le ragazze decidono di fuggire e trovare la libertà. Una volta fuori, si rendono conto che il mondo è diverso da come se lo aspettavano e dovranno lottare per costruirsi un posto e aiutare le altre donne ancora prigioniere nel Campo.





Gallery

Con un ritmo incalzante e una scrittura fluida, che non sottolinea mai l’ovvio nè inciampa in lunghi spiegoni, le due autrici ci presentano le protagoniste Ani e Bianca e tante altre personagge e personaggi ben caratterizzate, con cui capiremo come la ribellione e la rivoluzione sono cose che si fanno insieme, giorno dopo giorno, senza mai smettere di prendersi cura della propria comunità.