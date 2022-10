Brunch di solidarietà

Un brunch speciale quello organizzato per domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 14, presso l’Oasi Mangwana, via Brodolini, a Orzignano, nel comune di San Giuliano Terme, per confini solidali.



Sarà l’occasione per godere dello spazio verde, gustare del buon cibo, stare in famiglia e far divertire i bambini, ma anche per contribuire a sostenere il progetto “La salute nel Laria”, promosso dall’associazione Mangwana APS con l’obiettivo di migliorare ed ampliare un percorso, permanente e replicabile, per adulti e minori con disabilità mentale e disagio sociale centrato sulla navigazione a vela. A bordo delle nostre imbarcazioni “Laria” ed “Almaines”, i beneficiari del progetto avranno l’opportunità di vivere una bellissima esperienza, in un contesto salutare e divertente, nello specchio d’acqua antistante il Parco naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.



“La salute nel Laria” è uno dei nuovi 5 progetti di Pensati con Il Cuore sostenuti dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e dalla sezione soci Coop Valdiserchio Versilia. Si può contribuire al progetto fino all’8 novembre online sulla piattaforma Eppela.com, partecipando alle iniziative organizzate sul territorio oppure facendo la spesa acquistando nei punti vendita Coop.fi di Arena Metato, Vecchiano, Torre del Lago, Montramito i prodotti legati ai progetti.



Per partecipare al brunch è consigliata la prenotazione al 3295442745.