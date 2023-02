Burlesque show

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle ore 21 andrà in scena, nello spazio teatrale Balabiott APS, in via Piastroni 20, 56121 Pisa, un nuovo spettacolo di Classic Burlesque e cabaret, dopo i successi e i sold-out dei mesi precedenti. Diretto da Lily de Non e Mimi Champagne, lo spettacolo vedrà la partecipazione di quindici diverse artiste di burlesque e varietà, in uno sfavillio di numeri solistici e di gruppo, ricchi di glamour, ironia, eleganza e originalità.



La serata esplorerà le suggestioni offerte dal tema della natura, e farà compiere un viaggio meraviglioso nel tempo e nello spazio.

Imperdibile per chiunque volesse trascorrere una serata all’insegna dell’eleganza e del divertimento. Uno spettacolo unico nel suo genere e completamente nuovo, nella 'tana' del burlesque.



Sul palco: Lily de Non, Mimi Champagne, Johnny Gin, Dark Diamond, Free Sans Age, Sylene le Fay, Sally Roseblush, Lace Burton, Claudie de Neige, Sophie l’Etrange, Tina La Flamme, Lady Nix, Lady Moonshine, Dalia Dune, Didi Dragonfly.



Per informazioni e prenotazioni: balabiottpisa@gmail.com o 351-9615535