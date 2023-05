Burlesque show

NUOVO SPETTACOLO DI BURLESQUE



Ormai lo Spazio Balabiott si è imposto a Pisa e in Toscana come il tempio del Burlesque, in grado di formare artiste e allestire spettacoli sempre diversi. Dopo una serie di successi e sold out, il Balabiott presenta due nuove serate (il 19 e 20 maggio) di numeri solistici e di gruppo, sorprendenti, ricchi ironia, eleganza e originalità. La serata vi coinvolgerà con personaggi e musiche che vi faranno compiere un viaggio affascinante nel glamour antico e moderno.



Si esibiranno: Lily De Non, Mimì Champagne, Dark Diamond, Free Sans Age, Sally Rose Blush, Claudie De Neige, Dalia Dune, Sophie L'Etrange, Lady Nyx, Didi Dragonfly, Lady Moonshine, Lace Burton.



Per prenotazioni e informazioni scrivete a balabiottpisa@gmail.com o (anche tramite whatsapp) al 3519615535.



