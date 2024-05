Burlesque Show

Venerdì 7 giugno alle ore 21 nello spazio teatrale dell'associazione Balabiott (via Piastroni 20, 56121, Pisa) andrà in scena l'ultimo spettacolo di burlesque della stagione, prima della pausa estiva.



Una serata unica, con numeri ricchi di glamour ed eleganza, ironici e poetici, solistici e di gruppo.

Un inno alla varietà degli immaginari, alla varietà dei corpi e alla bellezza in ogni sua forma.



In scena Lily de Non e Mimi Champagne (attrici teatrali, registe e anche performer e insegnanti di burlesque fin dal 2011), che divideranno il palco con le performer Free Sans Age, Lady Nyx, Lace Burton, Claudie de Neige, Sophie l'Etrange e il gruppo delle Balabiotte.

Ospiti speciali della serata, le artiste veneziane Crazy Cat e Blue Dahlia!



Per prenotazioni e informazioni:



balabiottpisa@gmail.com