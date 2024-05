Butique Musique & Butique Family

Venerdì 31 maggio 2024 - Butique Musique

Anche quest’anno Butique Musique ritorna.

Passeggiando nelle strade del borgo, sorseggiando un aperitivo fra i negozi aperti e poi a cena sotto le stelle coccolati dagli eccellenti ristoratori e dalla buona musica.

- Apertura serale dei negozi

- Cene all’aperto nei ristoranti

- Band nelle piazze e nelle vie del paese



19.30 - 22.00 Vieni a suonare a Buti (Band nelle piazze del paese)

19.30 - 21.30 Accademia della voce di Perla Trivellini (Piazza Garibaldi)

22.00 Borrkia Big Band, Band spettacolo (Piazza Garibaldi)

23.00 Ardesia, DJ Set (Piazza Garibaldi)

Navetta gratuita: Sede Misericordia (La Croce) / Parcheggio del Cimitero / Buti



Sabato 1 giugno 2024 - Butique Family

Un pomeriggio e una serata di musica e divertimento dedicati alle famiglie e ai bambini. Piazza Garibaldi con area chiusa al traffico e servizio navetta.



- Dalle ore 16.30 – Gonfiabili, giostre e big jump, baby music, truccabimbi

- Ore 19.00 – Aperitivo per grandi e piccini

- Ore 20.00 – Cena nei ristoranti del paese

Per gli amanti della Spagna - Festa con cena Spagnola

Paella, sangria e altri piatti spagnoli

Per chi cerca un brivido… In Pancia c’è buio

Cena con portate ad estrazione, come và… và

Ingresso e navetta gratuiti per arrivare in tutta comodità in paese.



Navetta gratuita: Parcheggio del Cimitero / Buti