'C'era 2 volte 1 cuore', spettacolo per bambini a Cascina

Domenica 25 febbraio la compagnia teatrale TIB sarò in scena alla Città del Teatro di Cascina con 'C'era 2 volte 1 cuore', uno spettacolo delicato e al tempo stesso pieno di sorprese per gli occhi e per il cuore.

"C'era 2 volte 1 cuore" dedicato ai bambini dai 3 anni in poi, trae ispirazione dalle illustrazioni di 'Les Amoureux' di Raymond Peynet e racconta di due bambini che aspettano di nascere e sognano il mondo...



Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mondo che sarà … Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle… Elementi naturali fortemente evocativi, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e - insieme all’armonico elemento pittorico dato dal graduale ingresso del colore, alle musiche dolcissime di Brel e Trenet - incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi.

Piccole magie, nell’attesa della meraviglia, della bellezza che verrà. Chi aspettano? Aspetta anche tu con loro e lo scoprirai a fine spettacolo!



«Immaginate cosa sarebbe una vita senza amore.

Giorni e giorni senza sole, notti e notti senza stelle.

L’amore è necessario alla vita quanto il sangue che scorre nelle nostre vene.

Per questo ho creato un piccolo mondo tutto particolare fatto di sogni, d’amore, di poesia.» Raymond Peynet



teatro d’attore

dai 3 anni

durata 60’

sala Margherita Hack

Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita in teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13.

Prevendita Circuito Ticketone e on line



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)