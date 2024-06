L'Habitat Tour dei C'mon Tigre sbarca a Pisa con una data al Giardino Scotto

Indirizzo non disponibile

C'mon Tigre in concerto al Giardino Scotto il 3 luglio 2024, ore 21.30.

Biglietti disponibili su DICE.

Gli artisti

C’Mon Tigre è un duo che sviluppa la propria identità attraverso un collettivo di musicisti e artisti provenienti da tutto il mondo, traendo ispirazione da varie culture, tradizioni musicali e forme d'arte. Con l'idea di oltrepassare onfini e di creare esperienze sonore che abbiano un forte immaginario cinematografico, fin dall'inizio i C’Mon Tigre hanno tradotto la propria musica in una forma ed esperienza visiva, collaborando con alcuni dei più talentuosi illustratori, fotografi e artisti di tutto il mondo, guadagnandosi così il plauso della critica e un seguito internazionale in continua crescita.



I C’mon Tigre con la loro musica danno vita a un linguaggio personale, fatto di commistioni con il jazz, l'afro-jazz, le ritmiche dell'hip hop, il funk, la disco anni 70. Il tutto senza mai confinare le loro canzoni a un solo stile, ma spingendo l'esplorazione il più possibile, in una dimensione che ogni viaggio degno di questo nome dovrebbe comprendere.

L'album

'Habitat' è il quarto album in studio dei C'mon Tigre, uscito il 24 novembre 2023. Il disco è una testimonianza del potere della fusione musicale, avvicinando mondi apparentemente lontani e illustrando la stretta interconnessione che esiste tra loro.



L’album contiene una serie di collaborazioni con artisti che danno il loro contributo speciale e distintivo al progetto. Tra loro troviamo Seun Kuti, l'erede del leggendario Fela Kuti , le cui radici afrobeat infondono all’album un’ energia potente e contagiosa; Xenia Franca, una brillante artista brasiliana di San Paolo caratterizzata da una voce e una scrittura uniche; Arto Lindsay, riconosciuto come figura fondamentale nel mondo della musica sperimentale e Giovanni Truppi, una delle voci più avvincenti della musica contemporanea italiana.



Continua anche il sodalizio artistico con il collettivo californiano Drumetrics che partecipa ai dischi dei C'mon Tigre fin dal debutto nel 2014.