caccia al tesoro... a carnevale. attività per famiglie al museo della grafica

Nuovo appuntamento per le famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa). Domenica 27 febbraio, ore 16 vi aspetta un pomeriggio al Museo con una divertente Caccia al Tesoro tra le opere d’arte esposte nella mostra "Mitografie e altre favole. Le stampe di Renzo Galardini". Gli indizi che troverete vi condurranno alla parola segreta che vi ispirerà per realizzare una coloratissima opera d’arte.



Età consigliata per i bambini: 6 – 11 anni (età scolare).

Costo: 4 €. Gli accompagnatori potranno usufruire della visita guidata gratuita alle mostre in corso durante lo svolgimento della Caccia al Tesoro.



Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it.

Scadenza prenotazioni: venerdì 25 febbraio, ore 13.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Per maggiori informazioni

Telefono: 050 2216059/70 - Email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Per accedere al Museo è necessaria la certificazione verde rafforzata Covid-19 per gli adulti accompagnatori.