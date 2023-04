Caccia al tesoro delle Piagge

In occasione dei Sabato all'SMS l'Associazione I Cavalieri, in collaborazione delle Piagge Convivio e Radio Il Falco Club con il patrocinio del Comune di Pisa, organizza una Caccia la Tesoro in bicicletta che si svolgerà sabato 15 aprile nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 lungo il Viale delle Piagge a Pisa.



Squadre composte da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone

Obbligatorio almeno un adulto per squadra

Ogni componente deve presentarsi in bicicletta (i più piccini possono stare nel seggiolino)

Ogni squadra deve attenersi al regolamento che accetterà al momento dell’iscrizione

Ogni squadra deve risultare regolarmente iscritta almeno 3 giorni prima dell’evento

Per iscritta si intende aver compilato il modulo e pagato la quota di iscrizione richiesta pari a € 20,00 (venti)

La quota di iscrizione è uguale per tutte le squadre indipendentemente dal numero dei componenti

Saranno accettate un massimo di 30 squadre partecipanti

Ad ogni squadra sarà assegnato un numero da 1 all’ultimo numero per squadre presenti e riceverà dei gadget relativi alla manifestazione

La squadra che risolverà tutti gli enigmi, i giochi, risponderà ai quesiti e compirà il percorso completo risulterà la vincente.

Saranno assegnati premi a categorie di squadre (i più piccini, la famiglia, gli studenti…)



SQUADRE:

Ogni squadra sceglierà un caposquadra responsabile delle attività della sua squadra

Ogni qualvolta la squadra dovrà effettuare un’attività richiesta dalla Caccia al Tesoro dovrà essere al completo. La mancanza di un componente può portare all’esclusione dalla gara.

Ogni squadra dovrà attenersi scrupolosamente al regolamento, e durante gli spostamenti dovrà rispettare il codice della strada, occupare le piste ciclabili dove previsto e non creare intralcio. Pena l’esclusione dall’evento.

Nel caso in cui una squadra si debba ritirare DEVE AVVISARE gli organizzatori tramite telefonata al 338 1755360 o in presenza presentandosi all’SMS.



PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO intestato a Associazione I Cavalieri. Inserire nella causale: “Caccia al Tesoro” e nome della vostra Squadra (es. I Cavalieri) IBAN BANCO POPOLARE IT11T0503414028000000002081



CONTANTI presso sede dell’Associazione I Cavalieri assoicavalieri@gmail.com - cellulare 3381755360



Sede e Uffici in Largo Esperanto 1 Pisa (previo appuntamento):



lun – merc dalle 15:00 – 18:00