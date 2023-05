Torna il consueto appuntamento per famiglie al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa), organizzato in occasione di Amico Museo 2023.



Caccia al tesoro

Sulle tracce di Giuseppe Viviani

Attività per famiglie



SABATO 6 MAGGIO 2023 – ORE 16:00

Età consigliata: 6-11 anni



Attraverso gli indizi che nella mostra I colori dell’anima. Giuseppe Viviani (1898-1965), i partecipanti scopriranno la parola segreta che permetterà di aprire la porta del laboratorio per realizzare un’originale opera d’arte.



Evento gratuito su prenotazione.

Prenotazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Termine prenotazioni: venerdì 5 maggio 2023, ore 13:00.



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Informazioni: email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70.