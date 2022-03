'In punta di piedi'. una visita 'investigativa' all'Oasi di Santa Luce

Una mattina dedicata alla scoperta della fauna e flora della riserva attraverso una caccia all’indizio. Come un investigatore si dovrà scoprire gli abitanti abituali dell'oasi di Santa Luce così come le piante più comuni. Unici indizi le tracce, gli odori, i segni e cartelli presenti. Insomma, tutto quello che può essere utile ad identificare gli abitanti tipici della riserva. E, al termine dell'attività, sono previsti anche dei piccoli premi per chi completa le schede assegnate. Nessuna disperazione per gli altri perchè sono previsti anche premi di consolazione

Ritrovo presso Centro Visite ore 10.30.

Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi.

Abbigliamento da escursione: scarpe da trekking, indumenti comodi e leggeri.

Per info e prenotazioni

riserva.santaluce@lipu.it

3357008565