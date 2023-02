Caffè dell'ussero - Cena degustazione vini az. agr. Lanciola

Lo storico Caffè dell'Ussero in Lungarno Pacinotti organizza una cena di degustazione dei vini dell' Az. Agricola Lanciola de L'Impruneta con un menù di piatti tipici della tradizione Toscana abbinati ad ottimi vini.



Prezzo di € 35.00, è richiesta la prenotazione





ANTIPASTO

Selezione di formaggi volterrani e salumi toscani con crostini

Abbinamento: Riccio Bianco, Chardonnay in purezza



PRIMO

Spaghettoni al cacao con ragù di anatra battuto al coltello

Abbinameno: In Rosso, Sangiovese in purezza a basso contenuto di solfiti



SECONDO

Peposo dell’Impruneta con polenta di ceci e cavolo nero saltato

Abbinamento: Le Masse di Greve, Chianti classico



DESSERT



Abbinamento: Vin Santo “Chianti Colli Fiorentini”