'Scrittrici dimenticate del Novecento italiano', Caffè letterario al Museo Piaggio

Domenica 8 ottobre, alle 17.30 nell'ambito del festival letterario 'Vespa chi legge', si terrà all'Auditorium del Museo Piaggio il primo dei due Caffè letterari organizzati da Scuola Carver. La scrittrice Piera Ventre – docente con il direttore della scuola Carver, Francesco Mencacci, della Palestra del Racconto - I Racconti delle Donne – sarà protagonista di una lezione-evento dedicata alle 'Scrittrici dimenticate del Novecento'. Ventre presenterà al pubblico alcune autrici, italiane ma non solo, trascurate o ai margini del panorama editoriale nonostante il loro grande talento: Fabrizia Remondino, Anna Maria Ortese e molte altre che meritano di essere conosciute, lette e apprezzate.

L'incontro sarà anche l'occasione per presentare il nuovo romanzo di Piera Ventre, 'Gli spettri della Sera' (Neri Pozza, 2023), ambientato nel Monferrato di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese: un incontro tra generazioni in un luogo in cui nulla risulta estraneo a chi vi dimora, nemmeno gli spettri.