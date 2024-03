A Calci alla 'Festa di primavera' in bicicletta

Anche quest’anno Fiab Pisa parteciperà alla Festa di primavera a Calci organizzata dall’associazione 'Nicosia nostra': la partenza in bicicletta è prevista per domenica 17 marzo alle 8.15 all’inizio del viale delle Piagge (ex bar Salvini), con arrivo a Calci intorno alle 10. Sarà quindi possibile partecipare a tutte le iniziative della festa (v. https://nicosianostra.blogspot.com/). Il pranzo, libero, è previsto alle 12 nell’area pic-nic del prato di villa Borghini e la partenza per il rientro a Pisa è programmata per le 15.

Il percorso complessivo è di circa 30 km, in prevalenza su strade asfaltate, con alcuni tratti sterrati. È necessario presentarsi alla partenza con una bici in buono stato, con camera d’aria di scorta e/o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci Fiab e, come al solito, sarà possibile tesserarsi prima della partenza.

Per partecipare è richiesta la registrazione su https://www.fiabpisa.it/calendario-2024/.

Per info: Mattia, 3458583736, mattia@fiabpisa.it o Elisa, 3478269433, elisa@fiabpisa.it.