Cultura per tutti e gratuita: il calendario degli eventi di luglio a Santa Croce

Un calendario ricco di iniziative quello di luglio a Santa Croce sull’Arno. Il Comune, insieme ad associazioni e realtà che operano nel settore dello spettacolo, promuove per tutto il mese iniziative per tutta la cittadinanza. "Abbiamo lavorato ad un programma vario e organico nella distribuzione degli eventi - commenta l’assessore Elisa Bertelli - per permettere a tutta la cittadinanza di godersi questa offerta culturale a trecentosessanta gradi. Oltre alle tradizionali iniziative estive abbiamo cercato di recuperare anche ciò che durante l’inverno non era stato possibile fare, come Il Baule dei Sogni, già iniziato nel mese di giugno e accolto con entusiasmo. Ribadiamo, ancora una volta, che la cultura è un aspetto fondamentale della vita di ognuno di noi e respingiamo con forza la tesi secondo cui con la cultura non si mangia. La pandemia ha fatto emergere invece la necessità di curare questo aspetto, sia perché la cultura dà lavoro vero, sia perché le persone, senza arte, si inaridiscono. Dover stare lontani dai luoghi della socialità ci ha insegnato che abbiamo bisogno di bellezza condivisa. Proviamo a recuperarne un po', a partire da questo calendario, che propone iniziative accessibili e gratuite".

Si parte mercoledì 7 luglio alle 18 con l’ultimo appuntamento de Il Baule dei Sogni a Staffoli con Giallo Mare Minimal Teatro che presenta lo spettacolo per bambini 'Giocando con le storie sulle orme di Rodari' di Vania Pucci con Alice Bachi. Sempre il 7 luglio, dalle 18 in poi fino a tarda sera tornerà il 'Green Day'. Ci saranno musica, aperitivi, laboratori per bambine e bambini e grigliata mista. Alle partecipanti e ai partecipanti è richiesto di portare un telo da stendere sull’erba per poter mangiare all’aperto e nel rispetto della normativa anticovid. Il prezzo per la cena è di 10 euro per adulti, ragazze e ragazzi; di 5 euro per la fascia 6-14 anni; gratis per le bambine e i bambini fino ai 6 anni. Per prenotare 0571 389973 oppure 0571 389975. Giovedì 8 luglio inizia l’undicesima edizione della rassegna 'A cielo aperto', musica nel giardino di Villa Pacchiani.

In programma per l’8 luglio 'Histoire du Tango' con Roberto Cecchetti (violino), Fabio De Ranieri (chitarra) e Massimo Signorini (fisarmonica); giovedì 15 luglio 'Impressioni sonore. Quadri musicali e poetici', un progetto dell'associazione culturale Chi vuol esser lieto sia con Anna Ulivieri (flauto), Stefano Quaglieri (chitarra), Elena Franconi (voce recitante); giovedì 22 luglio 'Salotto Musicale', con Alessio Bacci (Flauto) e Lisetta Rossi (arpa). I concerti di 'A cielo aperto' saranno a ingresso gratuito con inizio alle 21.30. In occasione dei concerti sarà possibile visitare, dalle 20.45 alle 21.30, la mostra personale di Francesco Carone 'L'inconsolabile', allestita presso il centro espositivo. Martedì 13 luglio inizierà a Staffoli il 'Cinema sotto le Stelle', un’iniziativa curata da Arci Valdarno Inferiore nei vari comuni della zona. Gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e il cartellone prevede tre appuntamenti: oltre al 13, anche martedì 20 e martedì 27 luglio.

Il mese di luglio si concluderà con una rassegna di teatro comico curata da Intesa Teatro Amatoriale a ingresso libero. In piazza dei Partigiani, alle 21.30, nei giorni mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 luglio gli spettacoli saranno i seguenti: mercoledì 28 'A pezzi e bocconi' di Ugo e Agnese Manzini, regia di Ugo Manzini, messo in scena da Teatro Giovani e Laboratorio teatrale Ada di Lucca. Si tratterà di una carrellata di monologhi e dialoghi brillanti composto da brani di teatro comico d’autore per festeggiare nella maniera migliore la ripartenza del teatro e della cultura italiana; giovedì 29 luglio 'Bianco su bianco' di Alessandra Bareschino, che ne firma anche la regia, messo in scena dalla Compagnia teatrale L’Anello di Cascina. Si tratterà di una commedia brillante, che raffigura uno spaccato di vita quotidiana in una città metropolitana degli anni ’80; venerdì 30 Luglio 'Quel ramo del lago di Como', di Luisiana Tognarini, che ne cura anche

la regia, e Marco Zazzeri. Lo spettacolo è messo in scena dalla Compagnia 'KriosTeatro' di Buti e narra la storia di una scalcinata Compagnia di attori che tenta di portare in scena il capolavoro manzoniano in modo non proprio ortodosso.

Così commenta la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda: "Dopo un inverno in quarantena recuperiamo con un’estate in sicurezza ricca di proposte di alta qualità. Mi auguro di vedere la partecipazione di tante e tanti santacrocesi che avranno voglia di vivere insieme i nostri spazi verdi e le nostre piazze. Ringrazio tutte e tutti coloro che si stanno dando da fare nell’organizzazione di questi eventi. Rispettare tutte le normative anticovid è un’impresa, ma vedere il calendario pieno di iniziative è un bel segnale di ripartenza, che spero possa dare slancio anche a tutte le attività santacrocesi che dopo un anno di chiusure hanno voglia di un po’ di normalità".