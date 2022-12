'Un Natale da inventare' torna con la sua magia a Palaia

In arrivo 'Un Natale da inventare', la rassegna degli eventi natalizi, patrocinata dal Comune di Palaia, con tante iniziative promosse dalle associazioni paesane per tutto il mese di dicembre fino a Befana. L'atmosfera natalizia inizia domenica 4 dicembre a Forcoli con l'inaugurazione alle ore 15 del Presepe artigianale in piazza Sant’Antonio, una rappresentazione artistica che negli anni si è sempre più arricchita grazie alla passione di Massimo Brini, e che da alcuni anni fa parte del circuito 'Terre di Presepi'. Il presepe sarà visibile fino al 6 gennaio dalle 16:30 alle 22:30.

L’inaugurazione sarà arricchita dall’esibizione della Filarmonica di Palaia G. Puccini con l’iniziativa del Centro Commerciale Naturale 'Un Natale con la banda': i musicanti, accompagnati dalle majorettes, sfileranno per le strade del paese, passando lungo Corso Garibladi, fino a piazza della Libertà, per poi arrivare, da via Danesi, in centro, in piazza Brunner, dove Babbo Natale, insieme al Gruppo Autonomo dei Donatori di Sangue di Forcoli, aspetterà i bambini con le proprie letterine. Sempre a Forcoli sabato 17 dicembre alle ore 17:30 spettacolo di pattinaggio artistico 'A Rock’n’Roll Christmas' al centro sportivo Nuova Primavera e lunedì 26 dicembre dalle ore 15 alle ore 18:30 nel pomeriggio è previsto anche il presepe vivente sulla salita della Chiesa parrocchiale.

A Palaia, domenica 11 dicembre, è previsto l'evento 'Merry Palaia, Natale nel Borgo', organizzato dal Centro Commerciale Naturale: dalle ore 11 mercatini, ufficio postale di Babbo Natale, caldarroste e vin brulè. Alle ore 18 anche il concerto 'Christmas Tunes' al cinema teatro Don Vegni a cura dell’accademia Musicale il Pentagramma di Forcoli. Sarà un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia e assaporare la buona cucina dei ristoranti del borgo. Il secondo appuntamento palaiese sarà domenica 18 dicembre alle ore 17 al Circolo Soms, dove saranno accolti bambini da 3 a 10 anni con letture animate. Il Natale nel borgo terminerà venerdì 6 gennaio con il concerto 'Barbari Suzuki in Concerto' alle ore 16 al cinema teatro Don Vegni degli allievi di chitarra della Fattoria dei Barbari.

A Montefoscoli doppio appuntamento al Museo della Civiltà Contadina: domenica 18 dicembre con 'Sotto l’albero, storie di fiabe di altri tempi', dalle ore 16 alle ore 18, letture per grandi e piccini avvolti dalla magica e accogliente atmosfera del museo; venerdì 6 gennaio, dalle ore 15:30, 'Un giorno da Presepe', una rappresentazione presepiale vivente originale, che in questa sua edizione mostrerà il presepe visto dagli occhi di artisti famosi. Ma non finisce qui, dall’8 dicembre al 6 gennaio per le vie del borgo di Montefoscoli sarà possibile ammirare i presepi partecipanti al concorso 'Montefoscoli: un paese da presepe' promosso dal Comitato paesano.

Grande attesa infine per la Vigilia di Natale. Sabato 24 dicembre Babbo Natale inizierà il giro di tutte le case tra Forcoli, Montefoscoli e Palaia e gli altri paesi del comune, per consegnare i tanto attesi doni ai bambini. Le iniziative sono a cura delle associazioni di volontariato del territorio comunale quali il Gruppo Autonomo dei Donatori di Sangue di Forcoli, la Misericordia di Montefoscoli e la Pubblica Assistenza di Palaia. Non sarà da meno la Befana che, grazie ai volontari della Misericordia di Forcoli, la sera del 5 gennaio a Forcoli e zone limitrofe salterà di tetto in tetto portando dolci e, perché no, un po’ di carbone.