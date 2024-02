Feste di Carnevale per tutte le età nel territorio di Vicopisano

Proseguono gli appuntamenti con 'Re Carnevale' nel Comune di Vicopisano e quest'anno si moltiplicano. Feste per tutte le età nel borgo, a San Giovanni alla Vena, nella discoteca educativa Wonderland e a Uliveto Terme. Domenica 4 febbraio, dalle 14:30, terzo corso mascherato in piazza Cavalca a Vicopisano con carri, trenino, personaggi, animazioni, musica, gli ormai famosi e squisiti frati del comitato organizzatore, altre delizie e tanti giochi.

Il Carnevale si trasferisce poi, domenica 11 febbraio, in piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena. Ancora divertimento, coriandoli, trenino, personaggi e giochi, dalle 14:30. Il 13 febbraio, per celebrare allegramente il Martedì Grasso, le feste diventano due, una a Vicopisano, ancora a cura del comitato del Carnevale, e una a Uliveto Terme, nel giardino della Spes, organizzata dalla Pro Loco locale, con gonfiabili, musica, dolci e tante sorprese per bambini e bambine e per tutti. Ogni ingresso è gratuito.

Sabato 17 febbraio, nella discoteca per teenager Wonderland a Uliveto Terme, in via Provinciale Vicarese nei pressi della piscina comunale, dalle 22:30 è Carnival party per i ragazzi e le ragzze tra i 14 e i 18 anni. Gran finale del Carnevale in bellezza, con il comitato che quest'anno si è dato ancora più da fare e al quale vanno i ringraziamenti dell'amministrazione, domenica 18 febbraio, in piazza Cavalca, nel cuore del borgo Bandiera Arancione, di nuovo con ingresso gratuito e moltissime attrazioni.

Tanto tempo e numerose occasioni di spensieratezza e socialità, per famiglie, grandi e piccini, con senso di comunità e voglia di stare insieme, grazie alle associazioni e al volontariato in tutto il territorio, in collaborazione con l'Amministrazione.