Teatro Nuovo, torna 'Calendario Popolare'

Nuovo appuntamento della rassegna di 'Calendario Popolare' sul ritmo travolgente della pizzica di San Vito e non solo. È Melisma in concerto sabato 15 aprile alle 21.30 al Teatro Nuovo di Pisa . Attesa la tappa pisana di due grandi nomi della musica popolare, Davide Ambrogio e Andrea De Siena. Due artisti che con maestria riescono a sposare la pluralità di voci e movimenti in scena grazie a codici comuni. I due si incontrano nel 2012 a Roma, prendendo parte al laboratorio musicale Etnomusa, attivo all'Università La Sapienza e diretto da Letizia Aprile. Insieme hanno modo di suonare e danzare il repertorio delle musiche tradizionali dei rispettivi luoghi d'origine, Catàforio (RC) e San Vito dei Normanni (BR), sia in contesti informali, sia in progetti formativi e performativi quali: Musaica (2019), Scuola di Pizzica di San Vito (2018), World Music Academy (2022) e Studio Catalea (2022).

Attualmente sono impegnati nella ricerca personale, nella formazione e nell'elaborazione del canto e della danza. L'obiettivo principale del loro lavoro però, consiste nell'attivazione di processi nei quali la pluralità (delle voci, dei movimenti) è tenuta insieme da codici comuni. Dal 2022 lavorano per il progetto Nuova Generazione Trad (World Music Academy), sostenuto dal Ministero della Cultura Italiano e diretto da Vincenzo Gagliani.