Calvino 100

A 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, il Circolo Arci di Putignano è lieto di presentare una giornata dedicata allo straordinario scrittore. Il 17 dicembre vi aspettano due appuntamenti: alle ore 18 si terrà un incontro speciale di approfondimento sull'autore a cura del Gruppo di lettura del Circolo; alle 21 andrà in scena Psicopolis di Ale Trillini e Lou D'Alessandro. Psicòpolis è una performance che segue e ripercorre il libro 'Le città invisibili' di Italo Calvino. "Le città descritte dall’autore assumono contorni propri, prendono vita, vengono reinterpretate e messe in scena attraverso il disegno e la musica. I testi e le parole delle città accompagnano le scene creando un connubio artistico-letterario che vuole portare lontano, in tanti altrove quante sono le città possibili, comprese le molteplici città interiori che popolano la nostra psiche".