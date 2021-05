Torna l'atteso appuntamento con i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino al Pontedera Music Festival 2021, sabato 29 maggio alle ore 21. Una conferma di collaborazione importante che vede per il secondo anno consecutivo la proposta di un concerto di altissimo profilo musicale all'interno del cartellone del festival promosso dall'Accademia Musicale Pontedera e Museo Piaggio.

Un programma incentrato sulla musica strumentale a cavallo tra '800 e '900 con tre compositori che rappresentano appieno quanto di meglio la musica da camera europea ha saputo produrre in un periodo intenso, dove le trasformazioni del linguaggio musicale, in particolar modo di quello strumentale, stavano traghettando la scrittura musicale dall'esaurimento delle forme e del linguaggio armonico tardo-romantico verso quelle che sarebbero diventate le esperienze sperimentali delle avanguardie del XX seco.

Magnifica rappresentate di questo delicato momento di passaggio è senz'altro la Sonata per violino e violoncello di M. Ravel, composta nel 1922 "dedicata alla memoria di C. Debussy", nella quale un intenso lirismo è incastonato su una tessitura armonica di estremo contrasto e asprezza, fortemente voluto e premeditato dallo stesso compositore, e che generò molte reazioni di sconcerto durante la sua prima esecuzione. Della parte centrale del programma è protagonista il Till Eulenspiegel einmal anders op. 28, in un arrangiamento di Franz Hasenohrl per violino, clarinetto, corno, fagotto e contrabbasso: è la trascrizione di un poema sinfonico composto tra il 1894 e il 1895 da Richard Strauss e ispirato alle avventure di un personaggio di fantasia, molto popolare in Germania, Till Eulenspiegel. Chiude il concerto il celebre Quintetto in Sol minore op. 39 di S. Prokofiev, pezzo d'occasione, composto dal musicista russo nel 1924 durante una visita a Parigi, durante la quale una compagnia di danza gli commissionò un balletto, che il compositore scrisse utilizzando gli strumenti dei cinque musicisti che accompagnavano il gruppo.

Il concerto sarà trasmesso in diretta, dal vivo, in streaming full HD sul canale YouTube dell'Accademia (www.youtube.com/ accademiachitarra) alle ore 21. Al concerto non è possibile partecipare in presenza a causa delle attuali norme anti-Covid previste dal Museo Piaggio. Info: 329 4457074 - info@pontederamusicfestival. com.